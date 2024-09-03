ÇAYKUR’dan kota açıklaması

ÇAYKUR'un yaptığı açıklamada, 2024’te ikinci sürgün döneminde yoğunluk yaşandığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada 2024’te ikinci sürgün yaş çay alım sürecinde yaşanılan tüm yoğunluğa rağmen siz değerli üreticileri korumak ve alın teri olan ürünleri garanti altına alabilmek maksadıyla tarihte ilk defa üçüncü sürgünde konvansiyonel çayda kotayı dekar başına 600 kilogramdan 750 kilograma, organik çayda ise dekar başına 400 kilogramdan 500 kilograma çıkardıklarına yer verildi.

"Bazı basın kaynaklarında ve bunlara bağlı kimi hesaplardan bu konu ile alakalı bizim paylaşımımız olmayan ve yanıltıcı şekilde bilgi paylaşıldığı gözlemlenmiştir." bahsedilen açıklamada, " Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi ve bu konularla alakalı olarak yalnızca Kurumumuz tarafından yapılan resmi açıklamaların dikkate alınması hususunu bilgilerinize sunarız." ifadelerine yer verildi.