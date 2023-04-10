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Çaykur'un mevsimlik işçi ilanına rekor başvuru. Bin 365 kişilik kadroya 38 bin 763 kişi başvurdu

Çaykur'un mevsimlik işçi alımı için ilana çıktı. Bin 365 kişinin alınacağı kadro için yaklaşık 39 bin kişi başvurdu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 13:12
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Çaykur'un mevsimlik işçi ilanına rekor başvuru

Çaykur'un mevsimlik işçi ilanına rekor başvuru. Bin 365 kişilik kadroya 38 bin 763 kişi başvurdu
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Türkiye'de işsizlik sorunu her geçen gün derinleşiyor. İnsanlar iş bulmak için zorlanırken açılan kadrolara çok sayıda insanın başvurması dikkatleri çekiyor. Bunlardan bir tanesi de Çaykur'un ilanında gerçekleşti.

BİN 365 KİŞİLİK İLAN İÇİN 38 BİN 763 KİŞİ BAŞVURDU

İHA'nın haberine göre, ÇAYKUR’un çay üretimi olan illerde alacağı bin 365 mevsimlik işçi için 38 bin 763 kişi başvuruda bulundu.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere bin 365 işçi alacağını duyurdu. Bin 41’i beden işçisi, 166’i meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85’i çay eksperi, 52’si engelli geçici işçi, 21 ise eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alacak olan ÇAYKUR’un işçi kurasına girmek isteyenler ise İŞ-KUR, 'Alo 170' ve söz konusu kurumun online şubesi üzerinden başvuruda bulundu.
14 Nisan 2023 Cuma günü Rize Gençlik ve Spor Salonu Konferans Salonunda saat 09.00’dan itibaren çekilecek olan kuralara toplamda 38 bin 763 kişinin katılacağı bildirildi.

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