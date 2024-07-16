Cebe giren bozukluk 700 milyona yaklaştı

Kaynak: AA
Cebe giren bozukluk 700 milyona yaklaştı

2024’ün ilk yarısında tedavüle verilen 432 milyon 895 bin 107 adet madeni parayla Türk halkının cebine 699 milyon 197 bin 945 TL’lik bozuk para girdi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 6 aylık dönemde tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 432 milyon 895 bin 107 adet olarak kaydedildi.

Piyasaya sunulan bozuk paraların değeri ise 699 milyon 197 bin 945 lira olarak hesaplandı.

Altı aylık dönemde 77 milyon 908 bin 607 adet 5 lira, 280 milyon 800 bin adet 1 lira, 54 milyon 94 bin 500 adet 50 kuruş, 16 milyon 602 bin adet 10 kuruş, 2 milyon 814 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu. En çok tedavüle verilen bozuk para 1 lira olurken, 6 aylık süreçte 25 kuruş dolaşıma sokulmadı.

Cepte en fazla 1 lira bulunuyor

TL'den "yeni" ibaresi kaldırıldıktan sonra 1 Ocak 2009'dan bu yana tedavüle sokulan madeni paralara bakıldığında, vatandaşın cebinde 4 milyar 4 milyon 815 bin 610 adetle en fazla 1 lira bulunuyor.

Geçen yılın aralık ayında Darphane tarafından tedavüle çıkarılan 5 liraların sayısı 99 milyon 689 bin 807 ile piyasadaki en az bulunan bozuk para oldu.

2009'dan bu yana cepte taşınan bozuk para miktarı 12 milyar 640 milyon 75 bin 976'ya yükseldi. Nüfusu yaklaşık 85,3 milyon olan Türkiye'de kişi başına ortalama 148 adet bozuk para düşüyor.

İlgili Haberler
Japonya yen'deki sert düşüşe karşı uyardı
Japonya yen'deki sert düşüşe karşı uyardı
Son Haberler
En düşük emekli maaşı belli oldu! AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı Ekonomi
En düşük emekli maaşı belli oldu! AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı
İstanbul ekibi amatöre satıldı Spor
İstanbul ekibi amatöre satıldı
Denize giren polis memurundan acı haber Gündem
Denize giren polis memurundan acı haber
Çeşitli suçlardan yakalanan 120 şüpheli tutuklandı Yerel Haberler
Çeşitli suçlardan yakalanan 120 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması
ABD o ülkeden askerlerini çekiyor Dünya
ABD o ülkeden askerlerini çekiyor
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı Yerel Haberler
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı