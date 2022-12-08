Beşiktaş Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan yıldız futbolcuya teşekkür etti

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, Çebi ve Güneş'in yanı sıra oyuncular, son 16 turu mücadelesinde Fas'ın İspanya'yı penaltılar sonucu elemesinin ardından Saiss ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Ahmet Nur Çebi ve Şenol Güneş ile futbolcular, Fas'ın elde ettiği başarıdan dolayı Romain Saiss’i tebrik ederek, çeyrek finalde Portekiz ile oynanacak maçta siyah-beyazlı oyuncuya başarılar diledi.