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Müteahhitler sağlıkta çağ atladı. 'Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak' denilmişti 40 milyar ödendi

Şehir Hastanelerine ödenen para dudak uçuklattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” dediği 13 şehir hastanesi için son beş yılda kamunun kasasından 40 milyar TL’ye yakın para ödendi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 09:13
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'Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak' denilmişti 40 milyar ödendi Müteahhitler sağlıkta çağ atladı

Müteahhitler sağlıkta çağ atladı. 'Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak' denilmişti 40 milyar ödendi
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Birgün'den Mustafa Bildirici'nin haberine göre CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İktidarın "Sağlıkta çağ atladık" söylemine örnek gösterdiği şehir hastaneleri için bütçeden yapılan ödemeyi açıkladı. Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” dediği 13 şehir hastanesi için devletin toplam 39 milyar 396 milyon TL ödediğini belgeledi.

HESAP KABARDIKÇA KABARDI

CHP’li Emir’in Cumhurbaşkanlığı 2023 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan veriler üzerinden yaptığı çalışmaya göre, 13 şehir hastanesinin 2017 ila 2023 arasındaki kullanım bedeli, toplam 67 milyar 682 milyon 964 bin TL’ye ulaştı. 2017 yılı ile 2022 yılının sonuna kadar olan dönemde ise hastanelerin kullanım bedeli olarak şirketlere tam 39 milyar 936 milyon 964 bin TL ödeme yapıldı.

BAKANLIKTAN FAZLA

Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’na 2022 yılında ayrılan bütçe toplamının 33,2 milyar TL olduğunu anımsatan Emir, “İşletmeci firmalara altı yılda ödenen para, birçok bakanlığın bütçesinden bile fazla” dedi.

CHP’li vekil, şöyle devam etti: “Türkiye’ye sağlıkta çağ atlattığını iddia eden iktidar, anlaşılan o ki müteahhitlere çağ atlatıyor. Daha önce, kaynak yetersizliği nedeniyle tamamlanamayan devlet hastanelerini gündeme getirmiştik. O tablo bir yanda, şehir hastanelerini yöneten şirketlere ödenen paralar bir yanda… AKP’nin, ‘Otel konforunda’ diyerek adeta pazarladığı şehir hastaneleri, bütçede delik açmaya devam ediyor.”

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Yalçın Türk
18.01.2023 09:22
bu garip Türk milletinin hakkını hukukunu savunacak birileri ne zaman gelecek acaba.. ya da yolsuzluk yapana idam cezadı getirilmeli..  
 
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