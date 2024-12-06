Cebinde sadece 150 lira kalmıştı: Patron oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cebinde sadece 150 lira kalmıştı: Patron oldu

Kırşehir’de Fatma Öztürk, isimli kadın kendi işinin patronu oldu. KOSGEM’in desteği endüstriyel temizlik malzemeleri satışı yapan Öztürk, “Zorlu süreçlerden geçtim. Cebimde sadece 150 lira vardı” dedi.

Kırşehir'de zorlu süreçler yaşayan Fatma Öztürk, çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra aldığı KOSGEB desteğiyle endüstriyel temizlik malzemeleri satışına başladı. 3 yıl boyunca iş yerindeki rafların bir bölümünü doldurup satış yaparak ürün aldığını aktaran Öztürk açıklamasında, "Zorlu süreçlerden geçtim. Çalışmakta olduğum iş yerinden ayrılmıştım ve cebimde sadece 150 TL vardı. KOSGEB desteğiyle iş yeri açtım ve kendi işimde patronluk yolculuğum başladı" dedi.

"3 YIL BU SÜRECİ YAŞADIM"

İş yerinde bir rafı doldurduktan sonra diğer rafı satın alan Öztürk, iş yerine parça parça ürün alarak satışlarına başladı. 3 yıl sonra kamu kurumları ve özel sektöre temizlik malzemeleri satan Öztürk, "Endüstriyel temizlik malzemeleri satışı yapıyorum. Allah rızkı veriyor. 3 yıl bu süreci yaşadım. İnsanlar hayallerinden vazgeçmemeli. İş disiplininden hiç kopmadım. İşimi yaparken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de destek oldum" diye konuştu.

Öztürk ile çalışan Zehra Nur Üngörmüş ise bir kadın ile çalışmanın kendisini mutlu ettiğini ve Öztürk'ün yaşam hikayesinin kendisini de motive ettiğini aktardı.

Cebinde sadece 150 lira kalmıştı: Patron oldu

Cebinde sadece 150 lira kalmıştı: Patron oldu

Cebinde sadece 150 lira kalmıştı: Patron oldu

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