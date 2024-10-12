Çeçenistan'da korkunç patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Patlamanın ardından 900 metrekarelik alana yayılan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, patlamanın etkisiyle tesisten fırlayan parçalar birçok ev ve araçta hasara yol açtı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, patlamanın istasyonun deposundaki sıkışma nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.
GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Patlama anında, şok dalgasının etkisiyle yere yıkılan çok sayıda insanın yaralandığı belirtildi.
Yerel kaynaklar, benzin istasyonunda birden fazla patlamanın meydana geldiğini aktardı.