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158 bin ağacın kesilmesine izin veren ÇED raporu yargıya taşındı. Altın madenlerine kurban edilecek

TÜMAD’ın madeni için verilen ÇED kararı yargıya taşındı. Yüz binlerce ağacın kesileceği belirten dilekçede ÇED dosyasının bilimsellikten uzak olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 11:20
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ÇED raporu yargıya taşındı. Altın madenlerine kurban edilecek

158 bin ağacın kesilmesine izin veren ÇED raporu yargıya taşındı. Altın madenlerine kurban edilecek
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TÜMAD’ın altın madeninin kapasite artırımı için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararının yargıya taşındığı ifade edildi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Şahinli Köyü mevkiinde Nurol Holding’in bir iştiraki olan TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan '68955 Ruhsat Numaralı Sahada Altın Gümüş Madeni Ocağı Kapasite Artışı' projesi ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile dava açtık” ifadeleri kullanıldı.

ÇED DOSYASI EKSİK

Birgün'den Gökay Başcan'ın haberinden aktarılan bilgilere göre; Birçok çevre derneği ile 32 yurttaşın da dâhil olduğu davanın 77 sayfalık dilekçesinde, ÇED raporunun bilimsellikten uzak, eksik ve hatalarla dolu olduğuna dikkat çekildi.

TÜMAD, 2021 yılında Eczacıbaşı Holding’den devir aldığı işletme ruhsatı kapsamında açılmak istenen altın-gümüş madeni projesi için 2013 yılında 34 hektar alan için ÇED olumlu kararı aldığı ortaya çıktı.

Kapasite artırmak isteyen şirket, 34 hektarlık alan 429 hektara çıkarmak için başvuru yaptı. Şahinli Projesi’nden elde edilecek cevher, şirketin 1,5 kilometre yanındaki mevcut Lapseki Altın Madeni Projesi alanındaki zenginleştirme tesisine taşınacak ve proses atıkları da aynı proje kapsamındaki katı atık depolama alanına konulacağı ifade edildi.

BARAJIN YANINDA

Proje alanı, Lapseki ilçesine kuş uçuşu yaklaşık 7,5 km, Şahinli köyüne 1,2 km, Subaşı köyüne 3,3 km, Yeniceköy köyüne 3,4 km, Taştepe köyüne 4,2 km, Çamyurt köyüne 4,6 km ve Mecidiye köyüne 5,13 km. mesafede. ÇED alanının hemen hemen tamamı ormanlık olup rapora göre en az 158 bin ağaç kesilecek.

ÇED alanı bölge için hayati öneme sahip olan ve içme ve sulama suyu sağlayan Bayramdere Barajı’nın orta mesafeli koruma alanında, mutlak koruma alanına ise yalnızca 750 metre mesafede.

Dilekçede ÇED raporuna ilişkin şu tespitler yer aldı:
- Kümülatif etki değerlendirmesinde civardaki tüm diğer madencilik ve enerji projeleri dikkate alınmamıştır.
- Bölgede bulunan en az 28 adet kültürel-arkeolojik varlık, kültürel rotalar ve Granikos Savaşı gibi somut olmayan kültürel miras göz ardı edilmiştir.
- Hidrojeoloji raporu hidrojeologlar yerine, konusunda uzman olmayan maden mühendislerince hazırlanmıştır ve bir çok hata ve eksik barındırmaktadır.
- Proje, 1/100.000’lik Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planı’na uygun değildir.

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