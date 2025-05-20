Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanları ayağa kaldırdı

Kariyerini Panathinaikos'ta sürdüren milli basketbolcu Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da büyük ses getirdi. Cedi Osman paylaşımında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Yunan basını, milli basketbolcunun paylaşımı için "Kışkırtıcı" yorumunu yaparak tepki gösterdi. Ayrıca Cedi Osman'ın sosyal medyadaki paylaşımlarına birçok Yunan taraftar da hadsiz yorumlarda bulundu.

YUNAN MEDYASI MANŞETE TAŞIDI

The Toc'da yer alan haberde, "19 Mayıs'ın Türkiye'de ulusal yıldönümü olması tesadüf değildir, oysa Yunanistan'da 1994 yılında 'Küçük Asya-Pontus Rum Soykırımını Anma Günü' ilan edilmişti. Panathinaikos FC'den sporcunun paylaşımına ilişkin henüz resmi veya gayriresmi bir açıklama yapılmadı." ifadeleri kullanıldı.

Sportime'daki haberde ise, "Türk basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan'da Pontus Soykırımı'nı anma günü olan 19 Mayıs'ta, yüz binlerce Pontuslunun köklerinden koparılıp yok edilmesine yol açan trajik olaylarla doğrudan bağlantısı olan Mustafa Kemal Atatürk'e destek mesajı göndererek büyük bir karışıklığa yol açtı." denildi.

Yunan basınından Flash, Cedi Osman için "Pontus Soykırımı'nı Anma Günü'nde 'kışkırtıcı' bir paylaşımda bulundu." ifadelerini kullandı. Ayrıca Cedi Osman'ın çevresine ulaşıldığı iddia edilerek paylaşımın siyasi bir çağrışım taşımadığı bilgisinin paylaşıldığı vurgulandı.