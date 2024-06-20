Cee okul fiyatlarına zam geldi. Emekliler ve asgari ücretliler çocuklarını özel okulda okutabilecek İnşallah

Son dönemlerde eğitim ve öğretim alanında özel okullar tercih edilirken, gelen zamlar dar gelirli aileleri bu tercihten uzaklaştırır oldu.

Türkiye’de krizin her gün daha da derinleşmesi, vatandaşı tüm ihtiyaçlarından uzaklaştırıyor. En temel gereksinim olan gıdaya bile erişim sağlanamazken, diğer darbe eğitim alanına geldi.

Türkiye’deki eğitim politikaları aileleri, özel okula sevk ediyor. Fakat bu okulların ücretlerindeki yüzde yüz artış, birçok aileyi maddi olarak bu bağlamda zorluyor. Çocuklarını daha konforlu alanda okutmak isteyen vatandaşlar için özel okullara ulaşmak artık hayal oldu.

Neredeyse ev fiyatına denk gelen bu özel okul fiyatlarındaki son durağın ne olduğu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

2024 – 2025 Eğitim-Öğretim yılı okul ücretlerinin tablosu şu şekilde:

Tam 1 sene önce Haziran 2023’te ise fiyatlar bunun çok altındaydı. Sadece 1 senede bu kadar zamlanana fiyatlara yok artık dedirtti. Bazı okullar geçen seneye oranla iki katına yükseltirken bazı okullar ise 4 katına birden yükseltmiş durumda. Krizde fırsat bilenlerin acısını vatandaş çeliyor.

GEÇEN YIL NASILDI?

Özel okulların 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlık sınıfı ücretleri ise şöyle: Özel Alman Lisesi 207 bin 900 TL; İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi 380 bin 128 TL; İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi 320 bin TL; Üsküdar Amerikan Lisesi 422 bin 256 TL; Tarsus Amerikan Koleji 301 bin 785 TL; İzmir Amerikan Koleji 316 bin 388 TL; SEV Amerikan Koleji 422 bin 256 TL; Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi 375 bin TL; Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 364 bin 796 TL; Saint Benoit Fransız Lisesi 370 bin 581 TL; Saint-Michel Fransız Lisesi 355 bin TL; Galileo Galilei İtalyan Lisesi 195 bin TL; Liceo Italiano İtalyan Lisesi 100 bin TL; Koç Lisesi 448 bin TL.