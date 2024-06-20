Ücretsiz halk plajında dönen dolaplar ortaya çıktı. Gidenin ağzı açık kaldı

Menteşe Belediyesi'nin doğal güzellikleriyle ünlü Akbük sahilinde halk plajı olarak belirlenen kıyı şeridinin belli kesimini halka açmasının ardından tatilciler Akbük koyuna akın etti. Ancak vatandaşlar ücretsiz diye gittikleri plajda aradıklarını bulamadı.

'HAVLUNU AL GEL' EYLEMİ SONRASI HALKA AÇILMIŞTI

Muğla’nın Akbük Koyu’nda geçen yıl yapılan 'Havlunu al gel' eylemi sonucunda Akbük Plajı jandarma ve Menteşe Belediyesi zabıta ekipleri tarafından halka açılmıştı. Zabıta ekipleri, plajı izinsiz işgal eden loca, şezlong ve masaları tek tek kaldırmıştı.

ÜCRETSİZ PLAJDA OTOPARK ÜCRETİ 200 TL

Akbük’te sahilin bir kesiminin ücretsiz halk plajına dönüştürülmesi vatandaşları sevindirirken özel bir firma tarafından girişte otopark ücreti olarak 200 TL alınması ise tepkilere neden oldu. Tatilciler ödedikleri astronomik otopark ücretini sosyal medyadan paylaşarak isyan etti.

200 lira ödemek istemeyen tatilciler ise araç girişi yasağını delerek araçlarını halk plajlarındaki şezlongların yanına park etmeye başladı.

"EŞKİYALAR 200 LİRA ALMADAN PLAJA SOKMUYOR, BAŞKANA İLETİN"

Vatandaşlar Akbük plajında yaşadıklarını ise sosyal medyada şu cümlelerle ifade etti:

“Rantçılarının mali kaynakları MUÇEV. Burası Muğla Akbük plajı. Yememişler içmemişler bir otopark daha yapılmış. Yani insanlar denize girerken otopark parası vermek zorunda. Böyle bir saçmalık olabilir mi?

Muğla Akbük koyuna kurulan eşkıyalar 200 TL otopark parası almadan sokmuyorlar. Başkana iletir misiniz teşekkürler.

Ücretsiz denilen Muğla Akbük plajında otopark adı altında halen zorla para alınıyor. Özel mülk restorana gitmeme rağmen izin verilmeyip otopark ücreti ödeyip öyle girebileceğimi söylediler. Nasıl bir saçmalıksa farklı bir soygun şekline geçmiş durumdalar.

Muğla Akbük burası. Hala tam kurtulmamış. Sahil şeridi şezlonglarla dolu, işletmeler her yere şezlong atmış durumda. Terlik çıkarıp koyacak bir yer yok. Girişte araba için 200 lira otopark ücreti, içeride şezlonglar işletmeden faydalansanız dahi kişi başı 250 lira, en basit tost 250 lira...

"SAHİLİN SADECE YÜZDE 5'İ HALKA AÇILMIŞ"

Akbük kıyılarının yüzde 95'i özel, yüzde 5'i halka açılmış. Otopark ücreti 200 TL. Sahil şeridi bakımsız, hiç düzgün değil. Özel işletmelerde şezlong parası tutturabildiğine gidiyor.

Güzelim Akbük ve çevresi pırıl pırıl, düzenli güzel bir çehreyi hak etmekte ama halk değil işletme odaklı bir çalışma yapılmış burada.

Akbük koyu MUÇEV'in. Otopark ücreti almamaları gereken yerde özel firmalar otopark ücreti alıyorlar.

Burası Muğla Akbük. Haber yazarken biraz daha ciddiyet... Halka kazandırdılar evet. Otopark ücreti olarak 200 TL almayı da ihmal etmediler”

BURASI HALK PLAJIDIR ÜCRET TALEP EDİLEMEZ

Geçtiğimiz günlerde Akbük koyuna girişte ücret alınan kulübe Menteşe Belediyesi’nce yapılan cezai işlem sonrasında kaldırılmıştı. Diğer yandan Akbük sahilinde tehlike yarattığı gerekçesiyle 09.00 ile 18.00 saatleri arasında araç girişi de yasaklanmıştı.

Belediye ekipleri “Burası Halk Plajıdır Ücret Talep Edilemez” koy girişine yazılar dikti ancak sistem değişmedi.

Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kaymakamlığı’na bağlı görevli ekipler tarafından Akbük Plajında yapılan ortak çalışma ile plajdaki işgale son verilerek halk plajı boşaltılmış ve ücretsiz olarak halkın kullanımına açılan Akbük’te halen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından özel bir firmaya kiralanan otoparkın giriş ücreti hariç halk plajına girişte ücret alınmayacağı açıklanmıştı.

AKBÜK’TE 5 HALK PLAJI 10 ÖZEL İŞLETME VAR

Akbük plajının, büyük bir bölümünün MUÇEV tarafından özel işletmelere kiralandığı, plajın yüzde 5'lik küçük bir bölümün halk plajı olarak ayrıldığı vatandaşların sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı.

ASIL DÜZENLEME BAYRAM SONRASI

Yetkililer, Akbük Plajının geçtiğimiz yıllarda MUÇEV’e tahsis edildiğine dikkat çekerek, “MUÇEV Halk plajı olarak ayrılan 5 bölge ile şezlong alanları dışında kalan alanları 10 özel şirkete kiralamış ve bazı şirketlere uzun süreli kiraya verilmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin "Bu yaz "Denizler Halkındır" sloganıyla başlattığı çalışma dahilinde Akbük plajında da Muğla Valiliği ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı sonrasında bir çalışma yapılacak” bilgisini verdiler.