Eğitim fiyatları cep yakıyor! Özel okul ücreti Londra’yı geçti

Türkiye'de eğitim politikalarının izlediği yol, aileleri özel okullara yönlendiriyor; ancak bu okulların ücretlerindeki yüzde yüz artış, birçok aileyi maddi olarak zorluyor. Laik ve bilimsel eğitim arayışı içindeki veliler, anaokulu düzeyinde bile milyon TL'lik fiyatlarla karşılaşırken, yurt dışında daha uygun maliyetlerle özel eğitim imkanları bulunabiliyor.

TÜRKİYE'DE DUDAK UÇUKLATAN ÖZEL OKUL FİYATLARI!

Birgün'den Deniz Güngör'ün haberine göre; İstanbul'daki özel eğitim kurumlarından ENKA Okulları, anaokulu düzeyindeki eğitim ücretleriyle dikkat çekiyor. 3, 4 ve 5 yaş grupları için belirlenen fiyatlar, 993 bin TL'den başlayarak 1 milyon 333 bin 422 TL'ye kadar ulaşıyor. Bu rakamlar, bazı yurtdışı ortaokul ve liselerinin eğitim ücretlerini aşmış durumda. Öte yandan, şehrin köklü eğitim kurumlarından Robert Koleji'nin hazırlık sınıfı için talep ettiği ücret 1 milyon 47 bin 900 TL iken, yatılı öğrenciler için bu miktar 1 milyon 500 bin TL'ye yaklaşmakta. Aynı şekilde, Koç Lisesi'nin yıllık eğitim ücreti 1 milyon 50 bin TL olarak belirlenmişken, Saint Joseph Fransız Lisesi ve Saint Michel Fransız Lisesi de benzer ücret skalasında hizmet veriyor. Saint Joseph'te lise birinci sınıf için yıllık ücret 920 bin 250 TL, Saint Michel'de ise ortaöğretim ücreti 567 bin 291 TL'den başlangıç gösteriyor.

YURT DIŞINDA EN YÜKSEK FİYAT: 42 BİN 590 DOLAR

Türkiye'de ekonomik zorluklar derinleşirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara sağlanan avantajlarla birlikte eğitim masrafları da artış gösteriyor. Bu durum, aileleri yurt dışındaki eğitim kurumlarına yönlendiriyor. Ülkede eğitim ücretleri 1 milyon TL’ye yaklaşırken yurtdışındaki prestijli okulların eğitim ücretlerinin bir kısmı ise şu şekilde sıralandı: .

İngiltere Denstone College:

Ortaokul fiyatı: 18 bin 300 sterlin (759 bin 460 TL),

Lise fiyatı: 22 bin 119 sterlin (917 bin 950 TL)

İngiltere St. Andrews College:

Lise fiyatı: 42 bin 590 dolar (1 milyon 375 bin 554 TL)

Almanya Cologne International School:

Ortaokul fiyatı: 20 bin 480 avro (716 bin 231 TL)

Lise fiyatı: 21 bin 940 avro (767 bin 290 TL)

Almanya Scholss Heessen:

Lise fiyatı: 40 bin 800 avro (1 milyon 426 bin 866 TL)

İtalya St. Louis School:

Ortaokul fiyatı: 20 bin 535 avro (718 bin 154 TL)

Lise fiyatı: 23 bin 270 avro (813 bin 803 TL)