Dan Brown'un aynı isimli romanında uyarlanan 'Cehennem' bu akşam ekranlara gelecek. Film öncesi filme dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Cehennem filmi konusu nedir? Cehennem filmi oyuncuları kimler?

Cehennem filmi, Dan Brown’un aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan bir gizem/gerilim filmidir. Ron Howard yönetmenliğinde çekilen film, 2016 yılında vizyona girmiştir. Filmin başrolünde ünlü oyuncu Tom Hanks yer almaktadır. Film, ABD, Japonya, Macaristan ve Türkiye’de çeşitli mekanlarda çekilmiştir.

CEHENNEM KONUSU NEDİR?

Cehennem filmi, Harvardlı simge bilimci Robert Langdon’un hafızasını kaybettiği bir sabah Venedik’te uyanmasıyla başlar. Langdon, kendisine yardımcı olan doktor Sienna Brooks ile birlikte geçmişini hatırlamaya ve kendisini takip eden gizli bir örgütten kaçmaya çalışır. Bu sırada, Dante’nin ünlü eseri İlahi Komedya ile ilgili ipuçları bulurlar. Bu ipuçları, dünya nüfusunu azaltmak için veba salgını başlatmayı planlayan transhümanist bir bilim adamı olan Bertrand Zobrist’in izini sürmelerine yardımcı olur. Langdon ve Brooks, Zobrist’in planını durdurmak için Avrupa’nın farklı şehirlerinde macera dolu bir yolculuğa çıkarlar.

CEHENNEM OYUNCU KADROSU

Cehennem filmi, Tom Hanks’in yanı sıra Ben Foster, Felicity Jones, Omar Sy, Irrfan Khan ve Sidse Babett Knudsen gibi başarılı oyuncuları da kadrosunda barındırıyor. Film, Dan Brown’un diğer romanları Da Vinci Şifresi ve Melekler ve Şeytanlar’ın devamı niteliğindedir.