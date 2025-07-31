Cehennem sıcakları sinirleri zıplatıyor! Bilimsel kanıtlar ortaya çıktı

Yaz aylarının bunaltıcı sıcakları sadece fiziksel rahatsızlık yaratmıyor, aynı zamanda sinirleri de altüst ediyor.

Bilimsel araştırmalar, yüksek sıcaklıkların insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi.

Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının sinirlilik, agresif davranışlar ve zihinsel sağlık sorunlarını tetiklediğini belirtti.

PEKİ, BU BAĞLANTININ ARDINDAKİ GERÇEKLER NELER?

Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Uzmanlar, “Yüksek sıcaklıklar, özellikle nemle birleştiğinde, vücudun termoregülasyon sistemini zorlar. Bu durum, stres hormonlarının salgılanmasını artırarak sinirlilik ve huzursuzluk gibi psikolojik tepkileri tetikleyebilir” dedi.

BİLİMSEL KANITLAR NE DİYOR?

ABD’de yapılan bir araştırma, sıcaklık artışlarının zihinsel sağlık üzerinde ciddi etkiler yarattığını ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Francesca Dominici liderliğinde yürütülen bir çalışma, sıcak hava dalgalarının akut travmatik stres bozukluğu ve uyku problemlerini artırdığını gösterdi.

Araştırma, 2 milyon kişinin verilerini inceleyerek, sıcaklık artışlarının zihinsel sağlık sorunlarında %10’luk bir artışa yol açtığını rapor etti.

Dominici, “Yüksek sıcaklıklar, kan-beyin bariyerini bozarak beyinde iltihaplanmaya neden olabilir. Bu da sinirlilik ve agresif davranışlarda artışa yol açıyor” dedi.

Nature Dergisi’nde yayımlanan bir başka çalışma, Kenya’da sıcak hava koşullarına maruz kalan bireylerde biyolojik yaşlanmanın hızlandığını ortaya koydu.

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden gerontoloji uzmanı Prof. Dr. Jennifer Ailshire, sıcaklığın hücrelerde strese neden olduğunu ve bu durumun uzun vadede sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Ailshire, “Sıcak hava dalgaları, sadece fiziksel sağlığı değil, ruhsal dengeyi de tehdit ediyor. Sinirlilik, bu sürecin yalnızca görünen yüzü” dedi.

SICAKLIK VE SİNİRLİLİK ARASINDAKİ BİYOLOJİK BAĞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yüksek sıcaklık ve nem kombinasyonu, vücudun 37°C’lik ideal sıcaklığını koruma çabasını zorlaştırıyor. Bu durum, kalp atış hızını artırıyor ve kan damarlarının genişlemesine neden oldu.

Vücudun bu fizyolojik tepkileri, stres hormonlarının salgılanmasını tetikleyerek sinirlilik ve huzursuzluk hissini artırdı.

Uluslararası Uygulamalı Sistemler Enstitüsü’nden Dr. Kai Kornhuber, sıcak hava dalgalarının iklim modellerinin öngördüğünden daha şiddetli olduğunu vurguladı. Kornhuber, “Sıcaklık artışları, sadece fiziksel rahatsızlık değil, aynı zamanda sosyal davranışlarda da değişimlere yol açıyor. Özellikle şehirlerde, sıcak hava dalgaları sırasında agresif davranışlarda artış gözleniyor” dedi.