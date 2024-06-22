Cehennemden tren geçti

Malezya medyasının 20 Haziran Perşembe günü bildirdiğine göre Pudu, Kuala Lumpur'da bir LRT trenindeki yolcular, cayır cayır yanmakta olan çok sayıda evin yanından geçtiğinde dehşete düştüler.

Çarşamba günü Balala adlı kullanıcısı tarafından XiaoHongShu adlı sosyal medya platformuna yüklenen üç saniyelik video, şiddetli bir cehennemin yanından geçen bir LRT kabininin içindeki dehşet dolu anları gösteriyor.

Videoyu paylaşan kullanıcı gönderisinde Salı gecesi saat 20.13'te Pudu'dan eve gideceklerini ve pencereden kırmızı bir parıltı gördüklerini, tren yaklaştıkça gördüklerinin büyük bir yangın olduğunu anladıklarını söyledi.

Balala adlı kullanıcının paylaşımından video dünya çapında gündem oldu.