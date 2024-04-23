Çek Haber Ajansı web sitesi hacklendi, asılsız haberler yayınlandı

Haber ajansı, internet sayfasına yapılan siber saldırıyı duyurdu ve hackerların sitelerinde Slovakya'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'ye yönelik asılsız bir suikast girişimini önlediğine dair yanıltıcı bir haber yayınladıklarını belirtti.

Ayrıca, internet korsanlarının Çek Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'nin sözde saldırı girişimine verdiği tepkiyi de uydurma bir şekilde haberleştirdikleri aktarıldı.

Haber ajansı, bu siber saldırıya maruz kaldıklarını ve okuyucularını söz konusu haberleri ciddiye almamaları konusunda uyardı.