Çekicideki sıfır otomobil takla attı

Kocaeli’de çekici ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada çekicinin üzerinde taşıdığı sıfır otomobil de dahil olmak üzere 3 araç takla attı. Trafiği durduran kazada 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Çekicideki sıfır otomobil takla attı

(İHA) Kaza, Başiskele ilçesi D-130 Kara Yolu Serdar Mahallesi İzmit istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Y. hakimiyetindeki 41 AJG 315 plakalı sıfır araçlarla yüklü oto çekicisine, aynı yönde giden K.M. idaresindeki 34 DA 9939 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, arkadan çarptı.

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SIFIR OTOMOBİL DE TAKLA ATTI

Çarpmanın şiddetiyle iki araç da orta refüje çarpıp takla atarak durabildi. Çekicinin üzerinde bulunan sıfır otomobil de takla attı.

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Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 4 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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Kazadan dolayı D-130 İzmit istikametinde trafik durdu. Polis ekipleri güvenli geçişleri sağlamak için bir süre sonra kontrollü olarak yolu trafiğe açtı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

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