Çekiçli katil eğlence mekanında yakalandı. Cinayetten sonra evi yakmıştı

Düzenleme: Kaynak: AA
Çekiçli katil eğlence mekanında yakalandı. Cinayetten sonra evi yakmıştı

Ankara'da tartıştığı arkadaşını çekiçle öldüren ve evi yakarak olaya yangın sürü veren 62 yaşındaki cinayet zanlısı eğlence mekanında eğlenirken yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ü.U'yu (65) çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak olayı yangın gibi göstermeye çalışan S.K. (62), eğlence mekanında polis ekiplerince yakalandı.

Dün sabah saatlerinde Yaşamkent Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının ardından Ü.U'nun cesedi bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, yalnız yaşayan Ü.U'nun başına darbe aldığı ve düşme süsü verilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olayla ilgili, çevredeki iş yerleri ve apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K'nin (62) olaydan kısa bir süre önce evden çıktığını tespit etti.

aaa.jpg

Olay sonrası kimliğinin tespit edilme ihtimalini değerlendiren şüpheli polis ekiplerini yanıltmak amacıyla AŞTİ'ye gelerek bir süre burada seyahat edecek yolcu görüntüsü verdi.

Takip sonucu Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında olduğu belirlenen ve burada yakalanan zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim." dedi.

Zanlının, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Son Haberler
Kurtulmuş Moskova’da
Kurtulmuş Moskova’da
Mourinho'nun taşıdığı çuvalda ne vardı? Erman Toroğlu açıkladı
Mourinho'nun taşıdığı çuvalda ne vardı? Erman Toroğlu açıkladı
İki üniversite bitirdi! Kaymakam olmayı hayal ederken çoban oldu
İki üniversite bitirdi! Kaymakam olmayı hayal ederken çoban oldu
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Kars’taki Konak Oteli’nde can pazarı: Mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı
Otelide can pazarı! Mahsur kalanların yardımına itfaiye yetişti