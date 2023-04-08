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Yağmur Tanrısevsin Saklı Kalsın dizisine başlamadan veda etti. Çekimler ertelendi

Kalp Yarası dizisinden sonra herhangi bir projede rol almayan oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in yeni projesi belli olmuştu. Tanrısevsin, O3 Medya'nın Latin ülkeleri için çekeceği Saklı Kalsın dizisinde rol alacaktı ancak projeye başlamadan veda etti.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 13:19
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Çekimler ertelendi. Yağmur Tanrısevsin Saklı Kalsın dizisine başlamadan veda etti

Yağmur Tanrısevsin Saklı Kalsın dizisine başlamadan veda etti. Çekimler ertelendi
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Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası'nın ardından O3 Medya’nın Latin ülkeleri için çekeceği Saklı Kalsın dizisiyle anlaşmıştı. 

Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğunda oturacağı, Ayşe Üner Kutlu’nun ise yazdığı polisiye, macera türündeki dizinin kadrosunda flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yağmur Tanrısevsin, Şükrü Özyıldız ve Esra Bilgiç'in başrolünü oynayacağı diziye başlamadan kadrodan ayrıldı.

Dizinin önümüzdeki hafta başlaması planlanan çekimleri ertelendi. Oyuncunun kadrodan neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.

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