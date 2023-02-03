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Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi

Çekmeköy Kışlası imar planları iptal edildi. TMMOB Şehir Plancıları Odası, Çekmeköy Kışlası’nın TRT’ye tahsis edilen 326 bin metrekarelik arazisinin imar planlarının iptal edildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 11:41
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Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi. TRT'ye verilmişti

Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
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İstanbul’daki Çekmeköy Kışlası’nın “plato kurulması” amacıyla TRT’ye tahsis edilen 326 bin metrekarelik arazisinin imar planları iptal edildi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi’nden yapılan basın açıklamasında, “Çekmeköy’de orman arazisinin TRT’ye tahsisiyle doğal alanları tahrip edecek imar planları iptal edilmiştir! Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

NE OLMUŞTU?

Kışla arazisi içerisinde yer alan tarihi Said Halim Paşa Av Köşkü de TRT’ye tahsis edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 19’uncu yüzyılda inşa edilen ve Hazine’ye ait olan tarihi yapının TRT İstanbul Müdürlüğü’ne tahsis edildiğini açıklanmıştı. Köşk, film platolarının yönetim binası olarak kullanıyor.

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