Çekmeköy’de doğal gaz patlaması. 1 yaralı

Çekmeköy'de 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrası 1 kişi yaralandı.

Çekmeköy’de doğal gaz patlaması. 1 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Patlama sonucu binada bulunan Muzaffer Güney (25) yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan Muzaffer Güney, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, patlamanın yaşandığı dairenin camlarının kırıldığı görülürken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"CAM VE BETON PARÇALARI HAVAYA UÇUŞMUŞ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakini Recep Usta, "Ben alt sokaktaydım. Patlama sesini duydum. Cam ve beton parçaları havaya uçuşmuş. Dairede yaşayan kişi yaralandı. Yüzünde yaralar vardı. Hastaneye kaldırıldı. Yüzünde yanmalar vardı" diye konuştu.

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