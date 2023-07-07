Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tankerde patlama

Şanlıurfa-Birecik otobanında akaryakıt taşıyan bir tankerde henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda tanker alev alev yandı.

Şanlıurfa'da akaryakıt yüklü tankerde patlama

(İHA) Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa-Birecik otobanında gece saatlerinde meydana gelen olayda, akaryakıt taşımakta olan tankerde henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi.

Patlamanın akabinde yanmaya başlayan tanker adeta alev topuna döndü. Sürücünün uyuyakaldığı ve ardından yangının çıktığı, yangın anında ise sürücünün can havliyle araçtan kendini dışarı attığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Patlamadan ötürü yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Alev alev yanan araç ise cep telefonu kameralarınca anbean görüntülendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri de trafiğin kontrollü olarak ilerlemesini sağladı.

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