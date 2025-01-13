Çekya cari fazla rekoru kırdı

Çekya sanayi üretiminde yavaşlama

Çekya’nın Kasım 2024 cari fazlası, geçen yılın aynı dönemindeki 15,55 milyar Çek korunası seviyesinden 30,01 milyar Çek korunası seviyesine yükselerek piyasaların 14 milyar korunası beklentisini geride bıraktı. Bu artış, Nisan 2024’ten bu yana en yüksek seviyeyi işaret ediyor.

Hizmetler hesabındaki fazla, geçen yılın aynı dönemindeki 5,42 milyar Çek korunası seviyesinden 8,96 milyar korunaya çıkarak bu büyümede önemli bir rol oynadı. Aynı zamanda, birincil gelir açığı 27,04 milyar korunadan 13,16 milyar korunaya düştü. Bu gelişme, Çek ekonomisinde gelir dengesinin iyileştiğini gösteriyor.

Çekya'nın dış ticaretinde tarihi rekor

Diğer yandan, mal ticareti fazlası 43,45 milyar Çek korunası seviyesinden 41,2 milyar korunaya gerileyerek bir miktar düşüş kaydetti. İkincil gelir açığı ise 6,28 milyar korunadan 6,97 milyar korunaya yükseldi. Bu durum, dış yardımlar ve diğer transferlerdeki değişimlerin etkisini yansıtıyor.

Uzmanlar, bu güçlü cari fazla artışının, ülkenin hizmetler sektörü performansındaki iyileşmeye ve dış ticaret yapısındaki dengelere işaret ettiğini belirtiyor. Çekya Merkez Bankası tarafından yayımlanan bu veriler, ülkenin ekonomik istikrarını sürdürülebilir şekilde koruma çabalarını yansıtıyor.