Çekya sanayi üretiminde yavaşlama

Çekya'da sanayi üretimi, Kasım 2024'te yıllık bazda %2,7 azalarak beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi. Ekim ayında %2,1'lik bir düşüş kaydeden üretim, Kasım ayında daha da kötüleşerek Temmuz ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Piyasaların tahminleri, yalnızca %0,5'lik bir azalma beklerken, sanayi sektörü bu seviyenin oldukça üzerinde bir düşüş yaşadı.

ÜRETİM DÜŞÜŞÜNDE ÜRETİM SEKTÖRÜ ETKİLİ

Üretim sektörü, özellikle %3,1'lik bir düşüşle sanayi üretiminin daralmasına yol açtı. Ekim ayında bu oran %1,9 civarındaydı. Çekya'nın üretim sektörü, küresel tedarik zinciri sorunları ve enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi gibi zorluklarla mücadele ediyor. Özellikle otomotiv ve ağır sanayi sektörlerinde üretim kaybı dikkat çekici oldu.

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MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARINDA BÜYÜME YAVAŞLADI

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe de büyüme yavaşladı. Kasım ayında bu sektör yalnızca %1,9 oranında bir büyüme kaydederken, Ekim ayında %5,2 oranında bir büyüme gözlemlenmişti. Küresel ekonomik durgunluk ve düşük talep, bu alanda büyümeyi sınırlandıran faktörler arasında yer alıyor.

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ELEKTRİK VE ISI ÜRETİMİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Diğer yandan, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretiminde Kasım ayında bir toparlanma yaşandı. Sektör, %0,7’lik bir büyüme sağlarken, Ekim ayında bu oran %6,2’lik bir düşüş göstermişti. Bu artış, özellikle kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte enerji talebinin artmasından kaynaklanmış olabilir.

AYLIK DEĞİŞİM DE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Çek Cumhuriyeti'nin sanayi üretimi, mevsimsel düzeltilmiş verilere göre Kasım ayında aylık bazda %1,5 oranında bir azalma yaşadı. Ekim ayında ise bu oran %0,7 olarak kaydedilmişti. Üretimdeki bu düşüş, sanayideki genel zorlukların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ÇEK EKONOMİSİNİN GELİŞEN ZORLUKLARI

Çekya'nın sanayi üretimindeki düşüş, yalnızca iç ekonomik faktörlerden değil, aynı zamanda küresel ekonomik durumdan da etkileniyor. Avrupa'daki ekonomik belirsizlikler ve tedarik zinciri aksaklıkları, Çekya gibi sanayisi güçlü ülkelerde bile üretimin daralmasına yol açıyor.

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