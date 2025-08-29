Çekya ekonomisi ikinci çeyrekte %0,5 arttı

Çekya ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,5 büyüyerek ivme kaybetti. Ulusal İstatistik Ofisi’nin ikinci tahminlerine göre, bu oran ilk tahmin olan %0,2’nin üzerinde gerçekleşse de bir önceki çeyrekteki %0,7’lik büyümeye kıyasla daha zayıf bir performans sergiledi. Bu, 2024’ün ikinci çeyreğinden bu yana en düşük çeyreklik büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Ekonomik büyümedeki bu yavaşlama, sabit yatırımlardaki düşüş ve dış ticaret dengesindeki olumsuz etkilerden kaynaklandı.

SABİT YATIRIMLAR VE DIŞ TİCARET BASKI OLUŞTURDU

Sabit yatırımlar, ikinci çeyrekte %0,5 oranında gerileyerek bir önceki çeyrekteki %0,4’lük artışın altında kaldı. Dış ticaret de büyümeyi olumsuz etkileyen bir diğer faktör oldu. İhracat %0,3 artarken, ithalat %1,5’lik bir yükseliş gösterdi. Bu durum, net ihracatın gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) katkısını azalttı. İhracat ve ithalat arasındaki bu dengesizlik, Çekya’nın dış ticaret performansındaki kırılganlığı gözler önüne serdi.

KAMU HARCAMALARI VE ÖZEL TÜKETİM TOPARLANDI

Ekonomideki yavaşlamaya rağmen bazı alanlarda toparlanma işaretleri görüldü. Kamu harcamaları, bir önceki çeyrekte %0,8’lik düşüşün ardından %2,1’lik bir artışla güçlü bir geri dönüş yaptı. Özel tüketim de %0,4’ten %1,1’e yükselerek ekonomik canlılığa destek verdi. Bu gelişmeler, iç talebin büyümeyi destekleyici bir rol oynadığını ortaya koydu.

YILLIK BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞTI

Yıllık bazda ise Çekya ekonomisi %2,6 büyüyerek ilk tahmin olan %2,4’ü geride bıraktı. Bu oran, 2022’nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek yıllık büyüme olarak dikkat çekti. Bir önceki çeyrekte %2,4 olan yıllık büyüme, ekonominin uzun vadeli toparlanma trendini koruduğunu gösterdi. Uzmanlar, bu performansta iç talebin ve kamu harcamalarının etkili olduğunu belirtiyor.

GELECEK İÇİN BELİRSİZLİKLER

Çekya ekonomisinin önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği, küresel ekonomik koşullar ve iç talep dinamiklerine bağlı olacak. Sabit yatırımlardaki gerileme ve dış ticaret açığı, büyüme üzerinde risk oluştururken, kamu harcamalarının ve özel tüketimin artışı umut vadediyor. Yetkililer, ekonomik istikrarı sürdürmek için yapısal reformlara odaklanmayı planlıyor.