Çekya hazinesi dövizle doldu

Çekya’nın döviz rezervleri Haziran 2025’te 161.1 milyar dolara yükselerek son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Çekya Merkez Bankası’nın yayımladığı verilere göre, Mayıs ayında 159.1 milyar dolar olarak revize edilen rakamdan sonra yaşanan bu artış, ülkenin rezerv varlıklarını istikrarlı biçimde artırdığını gösterdi.

Bu yükselişte en büyük pay, döviz cinsinden rezervlerin artmasına ait. Söz konusu rezervler Mayıs ayında 147.7 milyar dolarken Haziran’da 150.2 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde altın rezervleri de artış göstererek 6.4 milyar dolardan 6.5 milyar dolara ulaştı.

Buna karşılık, özel çekme haklarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve 3.5 milyar dolarda sabit kaldı. Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki rezerv pozisyonu da 0.8 milyar dolarda sabitliğini korudu.

Bu veriler, Çekya’nın dış şoklara karşı dayanıklılığını artırma çabasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.