Çekya imalat sektöründeki daralma yavaşladı

Çekya'da S&P Global İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat 2025’te 47,7’ye yükselerek Ocak ayındaki 46,6 seviyesinin ve piyasa beklentisi olan 47,1’in üzerine çıktı. Bu artış, Haziran 2022’den bu yana en hafif daralmaya işaret etti. Üretim ve yeni siparişlerdeki düşüş hızı son üç yılın en yavaş seviyesine gerilese de Avrupa’daki zorlu ekonomik koşullar, yabancı müşteri talebini zayıf tutarak toplam satışları baskıladı.

Çekya'da enflasyon geriledi

Şirketler, talepteki durgunluk nedeniyle istihdamı ve girdi alımlarını azaltmaya devam etti. İşten çıkarmalar hızlanırken, tedarik süreleri Haziran 2024’ten bu yana ilk kez kısaldı. Ancak bu gelişme, stok biriktirmek yerine mevcut envanterleri tüketen firmaların zayıf talebe uyum sağlamasından kaynaklandı.

Çekya üretici enflasyonunda keskin düşüş

Fiyat cephesinde, girdi maliyetleri tarihi ortalamalara kıyasla mütevazı bir hızda da olsa daha hızlı yükseldi. Buna karşın, nihai ürün satış fiyatlarında hafif bir düşüş gözlendi. Önümüzdeki döneme dair iş dünyasındaki güven, Mart 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.