Macaristan'da sanayi üretiminde düşüş devam ediyor

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Macaristan'da sanayi üretimi, Kasım 2024'te yıllık bazda %4.2 oranında gerileyerek, Ekim 2024'teki %0.2'lik artışın tersine büyük bir düşüş gösterdi. Bu, sanayi faaliyetlerinde yedinci ardışık aydır süren bir azalma dönemini işaret ediyor. Yıllık düşüş, çoğu imalat alt sektöründe üretim hacminde yaşanan daralmadan kaynaklanırken, sadece üç alt sektörde üretim artışı gözlemlendi.

Sanayi üretimindeki bu olumsuz gelişme, özellikle kok üretimi ve petrokimya rafinasyonu alanlarında yükseliş yaşanmasıyla kısmen dengelendi. Buna rağmen, genel tablo, ülkedeki sanayi sektörünün zayıf bir performans sergilemeye devam ettiğini gösteriyor. Kasım ayında sanayi üretimi, mevsimsel olarak düzeltilmiş bir önceki aya göre %1.6 oranında azaldı. Bu, Ekim ayında %2'lik bir artışın ardından yaşanan bir gerileme olarak kaydedildi.

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Macaristan hükümeti, sanayi sektöründe yaşanan bu düşüşü ekonomik büyüme için bir tehdit olarak değerlendiriyor. Ancak, kok ve petrokimya sektörlerinde görülen üretim artışı, bu alt sektörlerin sektördeki olumsuz trendden kısmen bağımsız şekilde büyümeyi sürdürdüğünü gösteriyor. Hükümet, bu alanlardaki büyümeyi teşvik etmek amacıyla çeşitli destek ve yatırımlar planlıyor.

Sanayi üretimindeki bu dalgalanmalar, Macaristan'ın 2024 ekonomik görünümünü etkileyen faktörlerden biri olmaya devam ederken, önümüzdeki aylarda üretim trendinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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