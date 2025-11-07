Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile yaptığı mücadele, Çekya'da geniş yankı buldu. Maçın uzatma anlarında Fenerbahçeli Jhon Duran, ceza alanı içinde çekilerek yere indirildi. VAR daveti üzerine pozisyonu ekranda izleyen Hollandalı hakem Allard Lindhout beyaz noktayı göstermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Ülke basını Plzen'in performansını överken Fenerbahçe için 'müthiş ekip' nitelemesini yaptı. Basın, penaltı itirazlarının maçın en çok konuşulan anı olduğunu yazdı.

Çekya basınında yer alan yorumlardan bazıları şöyle..



Aktualne: Plzen dev ekiple müthiş bir mücadele verdi. Çılgın bir finalin ardından hakem kararları Türkleri çileden çıkardı. Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde beş yenilgisiz takımdan biri olarak yoluna devam ediyor ve üst tura bir adım daha yaklaştı.

Idnes: Plzen, galibiyet için yeterli fırsatları yakaladı ancak değerlendiremedi. Kaçan goller pişmanlık yarattı. Sonuç olarak Viktoria Plzen, Fenerbahçe karşısında aldığı bir puanla Avrupa'daki istikrarlı performansını sürdürdü.

Nova: Bol pozisyonlu ama golsüz bir mücadeleydi. Seyirciler gol göremese de hayal kırıklığına uğramadı. Her iki ekip de net fırsatlar buldu ancak kaleciler, savunmalar ve biraz da şans golleri engelledi.

Plzensky: Viktoria Plzen, güçlü Türk temsilcisi karşısında evinde aldığı bir puanla Avrupa'da yenilgisizliğini korudu. Eksik olan tek şey goldü. Ancak üzülmek için sebep yok; takım sekiz puanla eleme aşamasına bir adım daha yaklaştı.

Blesk: Plzen, güçlü ama zaman zaman temposu düşük bir rakibe karşı cesur bir performans sergiledi. Taraftarların beğenisini kazanan bu oyunla Çek temsilcisi, Avrupa sahnesindeki dört maçında da yenilgi yüzü görmedi. Plzen, Avrupa maçlarını nasıl oynayacağını çok iyi biliyor.