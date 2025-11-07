UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk oldu. Maç başlamadan önce Plzen taraftarı bir asker resmiyle birlikte Çekçe ‘Türklerle savaş olmalı’ yazılı pankart açtı. Pankartın açılması tepkilerin yükselmesine neden oldu. Türkiye'de birçok taraftar Plzen'e ırkçı pankart nedeniyle UEFA'dan ceza verilmesi gerektiğini iddia etti. Söz konusu pankartla ilgili Çek takımından açıklama geldi.

Plzen'in medya sorumlusu Vaclav Hanzlik, basın toplantısında pankartla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu birebir 'Aslan Asker Şvayk' kitabından bir alıntıdır. Türk ile savaş olmalı dediğinde Türk'e karşı değil Türk ile savaş demektir. Aslında esprili bir yaklaşım savaş anlamı içermiyor. Bu, kitaptan bir alıntıdır. Üzerinde çok durmamak gerekir diye düşünüyorum."

Çek edebiyatının ünlü yazarlarından Jaroslav Hasek’in ‘Aslan Asker Şvayk’ romanında Şvayk, ‘Türklerle savaş olmalı’ ifadesini Arşidük Franz Ferdinand’ın öldürülmesinden sonra, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun tepkisini yorumlarken söylüyor.