Celal Şengör 'Atatürk'e yalnızca Cengizhan ve Timur rakip olabilir' dedi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Şahincileroğlu
Celal Şengör 'Atatürk'e yalnızca Cengizhan ve Timur rakip olabilir' dedi
Prof. Dr. Celal Şengör katıldığı bir kanalda Atatürk’le ilgili muhteşem açıklamalarda bulunarak, “Cengizhan ve Timur Atatürk'e yalnızca askerlik konusunda rakip olabilirler” dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör bir YouTube kanalına konul oldu. Şengör katıldığı yayında Atatürk ile ilgili bilgiler verdi ve açıklamalar yaptı.

Atatürk’ün rakipsiz olduğunu belirten Şengör, “Cengizhan ve Timur Atatürk'e yalnızca askerlik konusunda rakip olabilirler” ifadelerini kullandı.

Şengör açıklamasının tamamında, ”Atatürk hakikaten dünyanın en büyük adamlarından. Atatürk çapında bir adama 'Kimler rakip olabilir?' diye düşünüyorum. Askerlikte al Cengiz Han'ı muazzam rakip olur. Al Timur'u muazzam rakip olabilir. Yok, halklarına olan faydalarına bakıyorsun. İkisinin halkı da esir yaşıyor kardeşim. Atatürk bir yıldız. Hem ısıtıyor, hem aydınlatıyor." diyen Şengör, o olmasaydı neler yaşanabileceğini anlattı.” dedi.

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Devamında konuşan Şengör, “Atatürk olmasaydı; bugün anladığımız şekliyle Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Türk Milleti olmazdı. Bir sürü önemli fikir ortaya atılmamış olurdu. Bu önemli fikirden istifade eden dünya liderleri vardır. Atatürk sırf bizi etkilemedi. Bütün mazlum ulusları etkilemiş bir adamdır. Çünkü Atatürk insan haysiyetine esir yaşamayı sığdıramıyor, 'Olmaz böyle şey!' diyor.” diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE MÜTHİŞ BİR ANI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Celal Şengör'ün Atatürk'ü anlatırken duygulandığı video gündem olmuştu.

Videoda Şengör, "Atatürk'ün peşinden ayrılmayın. Benim dedelerim Balkan göçmeni. İkisine de memleketlerini hatırlattığında başlarlardı ağlamaya. 'Biz bir vatan kaybettik. Atatürk bize bir vatan verdi' derlerdi. Hiçbiriniz bunu unutmasın!" dedi.

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