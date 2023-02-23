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Depremden önce duyulan uğultunun sırrı ne? Celal Şengör açıkladı

Prof. Dr. Celal Şengör, depremden önce duyulan uğultu sesinin nedenini açıkladı. 

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 10:25
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Celal Şengör depremden önce duyulan sesin nedenini açıkladı

Depremden önce duyulan uğultunun sırrı ne? Celal Şengör açıkladı
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Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör,  duyulan o ses için "Fay hattının kırılma sesi o" diye konuştu. 

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki deprem tüm Türkiye’yi yaraladı. 40 bini aşkın vatandaş hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. 

Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler çevresindeki 11 ili etkileyerek yerle bir etti. 

Deprem meydana gelirken çekilen videolarda büyük bir patlama sesi ve gökyüzünde ışıklar olduğu görülüyor. Söz konusu gürültü ve ışıklar 1999 depremi başta olmak üzere daha önceki depremlerde de kendini göstermişti.

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Kafa TV YouTube kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın depreme ilişkin sorularını yanıtladı.

"FAY HATTININ KIRILMA SESİ O"

Prof. Dr. Celal Şengör, deprem esnasında meydana gelen gürültünün sebebini açıkladı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın, “Depremden önce bir ses çıktığı söyleniyor, o ne sesi” sorusuna Şengör, “Fay hattının kırılma sesi o” diye yanıt verdi.

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