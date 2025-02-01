Celal Şengör 'Korkunç olacak' dedi. Yaklaşan büyük tehlikeyi açıkladı

Marmara'da beklenen büyük deprem sık sık gündeme gelirken, bununla ilgili bilgilendirme çalışmaları da çoğaldı. Son olarak Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçe Belediyesi ve İstanbul Yaşam Derneği iş birliğinde, "Beklenen İstanbul Depremi Marmaraereğlisi'ne Etkileri" konulu bir konferans gerçekleştirildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, jeolog Prof. Dr. Celal Şengör de konuştu.

"YER KAYMASI OLUP OLMAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Şengör, deprem konusunda gerçekçi olunmak zorunda olunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kuzey Anadolu Fay Hattı, İstanbul'dan başlayıp, Marmaraereğlisi'ne kadar uzanıyor ve bu fayın hareketi, bölgedeki deprem riskini doğrudan etkiliyor. Maramaraereğlisi’nde 7,6 deprem bekleniyor. Dolayısıyla Marmarereğlisi topun ağzında. Bir yer kayması olup olmamasına bağlı. Eğer bir yer kayması olursa ki olabilir, merkezi havzada bu tsunami yaratabilir.

Doğu Marmara’da bu hesaplandı büyük bir yer kayması muhtemel bir yer kayması olması neticesinde 7 metreye yakın tsunami dalgası olabilir diye Türk Hava Kuvvetleri’nin isteği üzerine böyle bir araştırma yapıldı. Hava Harp Okulu’nun bulunduğu yerde dalga yüksekliği 7 metreyi buluyor Yeşilköy’de" diye konuştu.

"GERÇEKÇİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Karanlık bir manzara çizdiğini vurgulayan Şengör, “Ama gerçekçi olmak mecburiyetindeyiz. Her şey güllük gülistanlık deyip de kendimizi aldatıp yaşayamayız. İstanbul’da olacak felaketin düşünemiyorum. Korkunç olacak ve bunun için tedbir alınmadığından emin olun” dedi.