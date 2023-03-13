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Celal Şengör'den milliyetçilik için muhteşem tarif: Mustafa Kemal hayranıyım milliyetçiyim

Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir programda Milliyetçilik ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili söylediği sözler gündem oldu. 

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:29
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Celal Şengör: Mustafa Kemal hayranıyım

Celal Şengör'den milliyetçilik için muhteşem tarif: Mustafa Kemal hayranıyım milliyetçiyim
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Sosyal medyada sunucu Enver Aysever ile Prof. Dr. Celal Şengör arasında geçen diyalog gündeme oturdu. 

Prof. Dr. Celal Şengör, sunucu Enver Aysever'in "Siz bir Mustafa Kemal hayranısınız" demesi üzerine "Çok nasıl olmayayım" diye konuştu.

Sunucu Enver Aysever ise Şengör'e "O zaman doğal olarak bir milliyetçisinizdir. Çünkü Mustafa Kemal bir milliyetçi." dedi.

Bunun üzerine Şengör sunucu Enver Aysever'e "Hemen sorayım; Sen aileni seviyor musun?" diye sordu.    

Sunucu Aysever ise "Severim." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ KURANLARA 'TÜRK HALKI' DENİR"

Şengör ise sözlerine şöyle devam etti: 

"Bu bitti. Bende onun için milliyetçiyim tabii. 

Atatürk'ün milliyetçiliği nedir?

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlara 'Türk halkı' denir. Bitti. Ha sen Türk halkı lafını beğenmiyorsan yani ne dersen de ama bu sınırlar içinde bulunan herkes benim vatandaşımdır. 

Ben öncelikle onların iyiliğini düşünürüm. Onların eğitim sistemi iyi olsun isterim. Onlar doysun isterim. Onlar emniyetli yaşasınlar isterim. Ondan sonra da gücüm kalırsa da etrafa bakarım." 

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