Celal Şengör'ün de hastası olduğu 'Asperger Sendromu' nedir ve tedavisi var mı?

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör’ün de hastası olduğunu açıkladığı ve otistik hastalıklardan birisi olan Asperger Sendromu nedir? 40 milyona kişinin hastası olduğu Asperger Sendromunun tedavisi var mıdır?

KAYNAK: Haber Merkezi
Celal Şengör'ün de hastası olduğu 'Asperger Sendromu' nedir ve tedavisi var mı?

Otistik hastalıklardan birisi olan Asperger Sendromu, insanlar arasında gerçekleşen sosyal iletişimde zorluklar yaşayan, bazı alışkanlıklara körü körüne bağlı kalan fakat yeri geldiğinde de yoğunlaşılan bir konu hakkında kitaplar dolusu bilgiyi toparlayabilen, bunlara sahip olan insanlarda görülen bir hastalıktır.

Bazı hastalarda motor davranışlarda sıkıntı, yani el çırpma, elleri bükme ya da daha da karışık bir takım gövde hareketleri de görülebilmektedir.

Bu sendromu yaşayan bazı insanlarda da insanüstü yetenekler söz konusu olabiliyor. Örneğin kimsenin fark etmediği ufak nesnelerdeki çok küçük değişimleri fark edebilirler. İşitsel ve görsel algıları mükemmel olan bu insanlar, hastalığı taşımayan insanlara nazaran bazen kimsenin umurunda olmayan seslere ve dokunuşlara çok fazla duyar veya tepki gösterebilirler.

Bu hastalık gen üzerinden babalarda olan ortak semptomlar vasıtası ile aktarılmaktadır, yani dıştan bir etken bu hastalığı ortaya çıkartmaz. Hastalık bulaşıcı değil kalıtsaldır.

CELAL ŞENGÖR HAFİF ASPERGER OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Dünyaca ünlü olan bilim insanımız Celal Şengör’de bu hastalığı hafif bir şekilde taşıdığını açıklamıştı. Bu hastalığa sahip olduğu için çok şanslı olduğunu katıldığı konferans ve TV programlarında anlatan Şengör, bu hastalık sayesinde hiç kimsenin duygularını hissetmediğini söylemişti.

Fatih Altaylı’nın programında da bu hastalık hakkında konuşan Şengör, kendi hastalığını kendi teşhis ettiğini açıklamıştı.

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