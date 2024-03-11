Çelik üretiminde Avrupa’nın en büyüğü olduk

Türkiye, ocak ayında gösterdiği performansla dünya çelik üretiminde Almanya’yı geçerek tekrar yedinci sıraya ve Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği(TÇÜD), ocak ayı ham çelik üretimi rakamlarıyla ilgili bir değerlendirme yayımladı.

2024’ün ocak ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına oranla %24,7 artışla 3,2 milyon tona çıktı.

Nihai mamul tüketimi 2024’ün ocak ayında, 2023’ün aynı ayına kıyasla %19,5 artışla 3,5 milyon ton seviyesine çıktı.

2024’ün ocak ayında çelik ürünleri ihracatı, 2023’ün aynı ayına göre, miktar yönünden %23,0 oranında artışla 894,7 bin ton, değer yönünden ise %10,1 artışla 662,1 milyon dolar oldu.

İhracatın alt kalemleri incelendiğinde, 2024’ün ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat; yassı ürünlerde %89,1 artış ile 347,8 bin ton, uzun ürünlerde %2,0 artış ile 536,7 bin ton, yarı ürünlerde ise %41,3 azalış ile 10,2 bin ton olarak gerçekleşti.

2024’ün ocak ayında çelik ürünleri ithalatı, 2023’ün aynı ayına göre, miktar yönünden %12,4 oranında artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden ise %1,6 azalışla 1,1 milyar dolar oldu.