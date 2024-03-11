Çelik üretiminde Avrupa’nın en büyüğü olduk

Kaynak: Patronlardünyası
Çelik üretiminde Avrupa’nın en büyüğü olduk
Türkiye, ocak ayı performansıyla Almanya'yı geride bırakarak, Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna geldi.

Türkiye, ocak ayında gösterdiği performansla dünya çelik üretiminde Almanya’yı geçerek tekrar yedinci sıraya ve Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna yükseldi.
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği(TÇÜD), ocak ayı ham çelik üretimi rakamlarıyla ilgili bir değerlendirme yayımladı.
2024’ün ocak ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına oranla %24,7 artışla 3,2 milyon tona çıktı.
Nihai mamul tüketimi 2024’ün ocak ayında, 2023’ün aynı ayına kıyasla %19,5 artışla 3,5 milyon ton seviyesine çıktı.
2024’ün ocak ayında çelik ürünleri ihracatı, 2023’ün aynı ayına göre, miktar yönünden %23,0 oranında artışla 894,7 bin ton, değer yönünden ise %10,1 artışla 662,1 milyon dolar oldu.
İhracatın alt kalemleri incelendiğinde, 2024’ün ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat; yassı ürünlerde %89,1 artış ile 347,8 bin ton, uzun ürünlerde %2,0 artış ile 536,7 bin ton, yarı ürünlerde ise %41,3 azalış ile 10,2 bin ton olarak gerçekleşti.
2024’ün ocak ayında çelik ürünleri ithalatı, 2023’ün aynı ayına göre, miktar yönünden %12,4 oranında artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden ise %1,6 azalışla 1,1 milyar dolar oldu.

İlgili Haberler
TAV’ın dört havalimanı dünyanın en iyileri arasında yer aldı
TAV’ın dört havalimanı dünyanın en iyileri arasında yer aldı
Perakende ticaret satış hacmi arttı
Perakende ticaret satış hacmi arttı
Brent petrolün varil fiyatı 81,69 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 81,69 dolar
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Son Haberler
67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti Dünya
67 bin TL’ye ATM satın aldı. 111 Milyon TL Kâr Etti
Balık yağı alırken dikkat edin. İçinde bunlar yoksa bir faydası yok Sağlık
Balık yağı alırken dikkat edin. İçinde bunlar yoksa bir faydası yok
Bakanlık duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Bakanlık duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Merkez Bankası harekete geçti resmen yasaklanıyor Ekonomi
Merkez Bankası harekete geçti resmen yasaklanıyor
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının itirafçısı kim çıktı? Ajanlık yaparken deşifre oldu Siyaset
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının itirafçısı kim çıktı? Ajanlık yaparken deşifre oldu
25 bin nüfuslu ilçede ilk kez yaşandı! Annesi önerdi Gündem
25 bin nüfuslu ilçede ilk kez yaşandı! Annesi önerdi
Karabük'te uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Karabük'te uyuşturucu operasyonu