Celtic, Dinamo Zagreb mücadelesinde gol sesi çıkmadı

Celtic, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Dinamo Zagreb deplasmanında golsüz beraberlikle ayrılarak dokuz puana ulaştı. Brendan Rodgers'ın öğrencileri, gruptaki bir sonraki maçlarını Ocak ayında Young Boys’a karşı kendi sahalarında oynayacak. Daha sonra ise Aston Villa deplasmanına çıkacaklar.

Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Celtic, özellikle ilk yarıda yüzde 70 oranında topa sahip olmasına rağmen rakip savunmayı aşmayı başaramadı. İlk yarıdaki en net pozisyonları Paulo Bernardo’nun 20 metreden yaptığı ve üstten auta giden serbest vuruştu.

DİNAMO SAVUNMADA DİRENÇLİYDİ

Dinamo Zagreb, sakatlıklar nedeniyle sadece 15 sağlıklı oyuncuyla sahaya çıkmasına rağmen savunmada disiplinli bir performans sergiledi. Rakibinin boş alan yaratmasına izin vermeyen Dinamo, kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Ancak Sandra Kulenovic iki önemli pozisyonu değerlendiremedi.

İkinci yarıda ise oyun temposu arttı. Celtic’ten Nicolas Kuhn’un şutu Dinamo savunması tarafından engellenirken, ev sahibi ekipten Martin Baturina'nın iki şutu kaleci Kasper Schmeichel’in kurtarışlarına takıldı. Schmeichel, ayrıca Marko Pjaca’nın tehlikeli kafa vuruşunu muhteşem bir refleksle kornere çelerek maçın kader anını yarattı.

CELTİC’İN AVANTAJI ARTTI

Celtic, bu beraberlikle yenilmezlik serisini dört maça çıkararak gruptan çıkma umutlarını canlı tuttu. Ancak ilk yarıdaki üstünlüklerine rağmen gol yollarında etkisiz kalmaları, teknik heyet için düşündürücü olabilir. Şimdi gözler Pazar günü Rangers ile oynanacak İskoçya Lig Kupası finalinde.

DİNAMO’NUN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Dinamo Zagreb, taraftar tepkisiyle çıktığı bu maçta dirençli bir oyun sergilese de galibiyet hasretini sonlandıramadı. Sekiz puanda kalan ekip, gruptan çıkmak için Arsenal ve AC Milan karşısında zorlu sınavlar verecek.