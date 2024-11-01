Cem Adrian’dan “Mücevher”

Albüm, Ajda Pekkan'dan Haluk Bilginer'e, Cem Yılmaz'dan Emel Sayın'a, Demet Akbağ'dan Ceza'ya, Mustafa Alabora'dan Bülent Ortaçgil'e, Teoman'dan Okan Bayülgen'e, Demet Evgar'dan Mercan Dede'ye, Emir Can İğrek'ten Mert Fırat'a, Selçuk Yöntem'den Gaye Su Akyol'a, Selda Bağcan'dan Sagopa Kajmer'e her nesilden birbirinden önemli isimleri bir araya getiriyor.

80 parçadan oluşan ve Türkiye'de şu zamana kadar gerçekleştirilmiş en fazla eser ve renk çeşitliliği barındıran kariyer albümü olan "Mücevher"in prodüktörlüğünü yine Adrian'ın üstlendi. Farklı disiplinlerden birçok sanatçının bir araya geldiği bu albümün hem sanatçı için hem de Türkiye müziği için büyük öneme sahip olacağı kesin.