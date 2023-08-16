Cem Garipoğlu kaçırıldı mı? Savcılardan açıklama geldi

Bir süredir gündemde Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun ölmediği, yurtdışına kaçtığı ve mezarının açılması konusu yer alıyordu.

İstanbul Adliyesi’nde görev yapan savcılardan bu talebe yönelik bazı eleştiriler geldi.

HalkTv.com'dan Seyhan Avşar'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Savcılar, “Bir insan cezaevinde intihar edecek. Savcı bunu muhakkak inceler. Fotoğrafları çekilir. İncelemeler yapılır. Garipoğlu ölmedi kaçırıldı demek akıl dışı” dedi.

Cem Garipoğlu, 2009 yılında Münevver Karabulut’u Bahçeşehir’deki villasında vahşice katletmişti. 197 gün boyunca firar olan Garipoğlu aylar sonra avukatı tarafından polise teslim edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2014 yılında Cem Garipoğlu cezaevinde hayatına son verdi ancak hakkındaki tartışmalar son bulmadı. Karabulut Ailesi, katil Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını istedi. Ancak başvurular reddedildi. Adalet Bakanlığı da ailenin yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve ret kararı verdi. Cem Garipoğlu’nun ölmeyip kaçırıldığı öne sürülürken, mezarının açılması ise sosyal medyada gündem oldu.

“TOPLUMU YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR”

Garipoğlu’nun mezarının açılmasına yönelik savcılar “Bir insan cezaevinden kaçırılacak. İntihar ettiği söylenecek. Bu akıl alır bir iş değil. Neden mi değil. İntihar cezaevlerinde çok ciddi bir olay. Savcı maktulü inceler, DNA örnekleri alınır, fotoğrafları çekilir. Bu kadar önemli bir konuda gündemi bu tartışmalara boğmak doğru değil. Ayrıca toplumu yanlış yönlendiriyorlar” dedi.

“SÖZ KONUSU DEĞİL”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu tartışmalara Sabah gazetesine verdiği bir demeçle son noktayı koydu. Bakan Tunç, “Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için mezarın açılması gibi bir durum söz konusu değil" dedi.