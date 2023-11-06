Cem Garipoğlu'nun babasından flaş hamle. 'Mezar açılsın tartışma bitsin'

İntihar mı etti yoksa öldü gösterilip, firar mı etti? Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut'un ailesi katilin mezarının açılıp, dna testi yapılmasını istiyordu. Ancak bu girişim reddedildi. "Mezar açılsın tartışma bitsin" girişimi bu sefer Garipoğlu'nun ailesinden geldiği iddia ediliyor. Kamuoyunun yıllardır merak ettiği, 2009'da vahşice katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun gerçekten intihar edip etmediği tartışmalarına son noktayı koyabilecek bir belgeye ulaşıldı.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak oğlunun mezarının açılması (Feth-i Kabir) ve DNA eşleştirmesi yapılarak gerçeğin ortaya çıkarılması talebinde bulundu.

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinde baba Süreyya Karabulut, cezaevinde 9 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemiş ancak yargıdan bu talebe ret cevabı gelmişti.

Önce Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ardından Sulh Ceza Hakimliği, ardından ise Adalet Bakanlığı'na yapılan kanun yararına bozma başvuruları reddedilmişti.

Bu kararlarla birlikte, yaklaşık 10 yıldır Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmeyip yurt dışına firar ettiğine ilişkin şüphelere son verecek olan 'Feth-i kabir' işlemi gerçekleşmedi.