Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı

2009 yılında İstanbul Bahçeşehir’de gerçekleşen ve Münevver Karabulut’un ölümüyle sonuçlanan korkunç olay, Türkiye’nin gündemini uzun süre meşgul etti.

Cem Garipoğlu’nun 2014’te cezaevinde intihar ettiği açıklanmasına rağmen, bu intiharın gerçekliği konusunda şüpheler devam ediyor.

Karabulut ailesi, gerçeğin ortaya çıkması için Garipoğlu’nun mezarının açılmasını istiyor, ancak bu talep resmi makamlarca reddedildi.

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan haberine göre soruşturma kapsamında, Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri incelendi ve raporlandı.

Karabulut ailesi, mezarın açılması ve eğer beden Garipoğlu’na ait değilse ilgili kişiler hakkında dava açılması talebini sürdürüyor.

Savcılığın vereceği karar, bu uzun süredir devam eden meseleye son noktayı koyabilir.