Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Sabah Gazetesi
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
Münevver Karabulut’un ailesi katil Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasını talep etmişti. Savcılık Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini izledi.

2009 yılında İstanbul Bahçeşehir’de gerçekleşen ve Münevver Karabulut’un ölümüyle sonuçlanan korkunç olay, Türkiye’nin gündemini uzun süre meşgul etti.

Cem Garipoğlu’nun 2014’te cezaevinde intihar ettiği açıklanmasına rağmen, bu intiharın gerçekliği konusunda şüpheler devam ediyor.

Karabulut ailesi, gerçeğin ortaya çıkması için Garipoğlu’nun mezarının açılmasını istiyor, ancak bu talep resmi makamlarca reddedildi.

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan haberine göre soruşturma kapsamında, Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri incelendi ve raporlandı.

cem1.jpg

Karabulut ailesi, mezarın açılması ve eğer beden Garipoğlu’na ait değilse ilgili kişiler hakkında dava açılması talebini sürdürüyor.

Savcılığın vereceği karar, bu uzun süredir devam eden meseleye son noktayı koyabilir.

İlgili Haberler
Kapalıçarşı’da yıllar sonra bir ilk yaşandı
Bedelli Askerlik yapacaklara kötü haber
Altılı Masa’dan bir lider daha siyaset sahnesinden çekiliyor
Son Haberler
Ahıra giren hayvan sahibinin dünyası başına yıkıldı. Belediyeye sava açtılar Gündem
Ahıra giren hayvan sahibinin dünyası başına yıkıldı. Belediyeye sava açtılar
Merkez Bankası’yla ilgili altın iddiası! Hangi kasalara yerleştirildi Ekonomi
Merkez Bankası’yla ilgili altın iddiası! Hangi kasalara yerleştirildi
12 ilde IŞİD operasyonu. 41 şüpheli yakalandı Gündem
12 ilde IŞİD operasyonu. 41 şüpheli yakalandı
İzmir’de helikopter destekli operasyon Gündem
İzmir’de helikopter destekli operasyon
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı Gündem
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Sağanak 28 ili esir alacak. Meteoroloji saat ve tarih verdi Gündem
Sağanak 28 ili esir alacak. Meteoroloji saat ve tarih verdi
Kapalıçarşı’da yıllar sonra bir ilk yaşandı Ekonomi
Kapalıçarşı’da yıllar sonra bir ilk yaşandı