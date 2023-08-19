Cem Karaca'nın Gözyaşları filmine sürpriz isim

Anadolu rock müziğinin unutulmaz ozanı Cem Karaca’nın hayatını anlatacak olan filmin çekimleri başladı. İsmail Hacıoğlu'nun başrolde olduğu filme yeni bir oyuncu katıldı.

Cem Karaca'nın Gözyaşları filmine sürpriz isim

Cem Karaca'nın hayatını anlatacak filmde başrol oynamaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu, rolü için imaj tazelemesiyle gündeme gelmişti. Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatını konu alacak filmin yönetmenliğini Yüksel Aksu üstleniyor.

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"Cem Karaca'nın Gözyaşları" adını taşıyan filme yeni bir isim dahil oldu.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Cem Karaca'nın annesi ünlü tiyatrocu Toto Karaca’ya hayat verecek oyuncu Yasemin Yalçın olacak.

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"Her Şey Bedava" adlı oyunuyla yıllardır izleyiciyle buluşan Yalçın, sosyal medya hesabında da filme dahil olmasıyla ilgili paylaşım yaptı.

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"CEM KARACA BENİM KAHRAMANIM"

Film için uzun süredir şans dersi alan ve bıyıklarını uzatan Hacıoğlu rolüyle ilgili “Cem Karaca benim için çok şey ifade ediyor. Yıllardır hayatımın her alanında yanımda gibi… Çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım… Şarkılarıyla tüm duygularıma eşlik eden muazzam bir ses” diyen İsmail Hacıoğlu; “Aynı mahallede doğdum Cem Baba’yla… Her an kendisi veya sesi karşıma çıkacaktı sanki büyüdüğüm sokaklarda… Çok erken yaşta dinlemeye başladım Cem Baba’yı… O yüzden çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım, bütün hayatım… Benim için çok şey ifade ediyor. Cem Karaca benim kahramanım” ifadelerini kullanmıştı.

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