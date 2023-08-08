Cem Karaca'yı canlandırmaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu imaj değiştirdi

Son olarak Taçsız Prenses dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu, şimdilerde Cem Karaca filmi için hazırlanıyor. İmaj değiştiren Hacıoğlu’nun son haline yorum yağdı.

Cem Karaca'yı canlandırmaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu imaj değiştirdi

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile bir süredir aşk yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdilerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan Hacıoğlu imaj tazeledi.

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Anadolu rock müziğinin unutulmaz ozanı Cem Karaca’nın hayatını anlatacak olan filmde başrol oynamaya hazırlanan İsmail Hacıoğlu, uzun zamandır film için bıyıklarını uzatıyordu. Hacıoğlu, son halini takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından çok beğenildi. Son haline; 'Cem Karaca olmaya hazırız', 'Cem Karaca'mız gelmiş hoşgelmiş', 'Karizma', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Karaca’yı beyazperdede canlandırmak için teklif geldiğinde heyecanlandığını belirten ünlü isim, “Proje geldiğinde çok heyecanlandım, hala da heyecanlıyım. Vizyona girinceye kadar da heyecanım bitmeyecek galiba. Çok güzel ve zor bir süreç beni bekliyor” demişti.

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