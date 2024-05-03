Cem Küçük: AKP geç kaldı ters tepebilir

AKP, 2002 yılından bu yana ilk kez bir seçimde CHP’ye karşı kaybetti. CHP’nin yerel seçimden zaferle çıkması sonrası AKP’de değişim beklentileri başladı. Kulislerde AKP’nin özellikle CHP’ye karşı kaybedilen illerde il başkanlarının değişeceği konuşuluyor.

Öte yandan AKP’nin yerel seçimde bozguna uğramasında ekonomide gelinen son durum ve emekli maaşlarına zamların beklentinin altına gerçekleşmesinin etkili olduğu konuşuluyor.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, AKP’nin kısa süre içinde yapması gerekenleri yazdı. Küçük, AKP teşkilatlarında değişimi hızlı bir şekilde yapması gerektiğinin altını çizerek “Yoksa ters tepebilir” dedi.

Küçük, ayrıca ekonomide de mutlaka düzenlemeler yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Cem Küçük’ün “AK Parti geç kalıyor!..” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Seçim sonuçları üzerinden değerlendirmeler devam ediyor. Geçen salı günü AK Parti MYK’sı yapıldı. Bazı düzenlemeler olur diye beklendi. Ama olmadı. AK Parti teşkilatlarında tek bir değişim olmadı. Keşke olsaydı.

Mayıs ayı ve sonrasında olacağı söyleniyor. AK Parti bence geç kalıyor. Hemen değişim yapmalı. Yoksa ters tepebilir.

Geçen hafta sonu Batı Karadeniz’deydim. Halkın gündemi ekonomi ve emekli maaşları. Başka gündem yok. Önce ekonominin düzelmesi şart.

Sonra teşkilatlar geliyor. Acilen oraya da el atılması şart. Kastamonu, Amasya, Kütahya, Adıyaman, Kilis, Afyon, Uşak, Şanlıurfa gibi illerde bence değişiklik lazım."