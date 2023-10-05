Cem Küçük asgari ücret için rakam verdi. Gelecek zammı da duyurdu

İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakamları canlı yayında açıkladı.

Cem Küçük asgari ücret için rakam verdi. Gelecek zammı da duyurdu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir açıklama yapmış ve "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu paylaşmak isterim" ifadelerini kullanmıştı.

"20 BİN TL OLMALI"

İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, TGRT'de katıldığı canlı yayında asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Küçük, "Gerçek enflasyon dikkate alındığında yapılan zamla ücretin 20 bin TL'ye yükselmesi gerekiyor." dedi.

"EN AZ YÜZDE 40 ZAM"

Asgari ücrete en az yüzde 40 zam gelebileceğini ifade eden Küçük, "En az yüzde 40 zam. Asgari ücretin 15 bin TL ve üstüne çıkması bekleniyor. Ekonomik olarak işverene yükü nedeniyle 13 bin TL'ye de çıkabilir. Gerçek enflasyon dikkate alındığında yapılan zamla ücretin 20 bin TL'ye yükselmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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