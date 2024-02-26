Cem Küçük canlı yayında "Swinger seçmen" dedi sosyal medya yıkıldı

Gazeteci Cem Küçük, Habertürk canlı yayınında yerel seçimlere ilişkin konuşurken “Türkiye’de icraatlara bakmayan, iki taraf açısından da ideolojik bakan bir kitle var. Bir de swinger denilen, böyle swings Amerika’daki gibi. Bir o tarafa bir bu tarafa geçen seçmen grubu. Seçimi de bunlar belirliyor” dedi.

Küçük, İngilizcesi ‘swing voter’ olarak bilinen ‘kararsız seçmen’i ‘swinger seçmen’ olarak telaffuz etti. Küçük’ün tanımlaması sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan ‘swinger’ ifadesi bir çiftin veya bir grup insanın partner değiştirerek cinsel etkileşimlere girmesi anlamına geliyor.