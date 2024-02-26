Cem Küçük canlı yayında "Swinger seçmen" dedi sosyal medya yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Cem Küçük canlı yayında "Swinger seçmen" dedi sosyal medya yıkıldı
Gazeteci Cem Küçük’ün ‘Kararsız seçmen’ anlamını taşıyan ‘swing voter’ yerine “Siwinger” demesi sonrası sosyal medya yıkıldı. Küçük’ün canlı yayındaki sözleri sonrası “Cehaleti ortaya çıktı” yorumu yapıldı.

Gazeteci Cem Küçük, Habertürk canlı yayınında yerel seçimlere ilişkin konuşurken “Türkiye’de icraatlara bakmayan, iki taraf açısından da ideolojik bakan bir kitle var. Bir de swinger denilen, böyle swings Amerika’daki gibi. Bir o tarafa bir bu tarafa geçen seçmen grubu. Seçimi de bunlar belirliyor” dedi.

Küçük, İngilizcesi ‘swing voter’ olarak bilinen ‘kararsız seçmen’i ‘swinger seçmen’ olarak telaffuz etti. Küçük’ün tanımlaması sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan ‘swinger’ ifadesi bir çiftin veya bir grup insanın partner değiştirerek cinsel etkileşimlere girmesi anlamına geliyor.

Son Haberler
Kastamonu'da feci kaza: 3 yaralı Yerel Haberler
Kastamonu'da feci kaza: 3 yaralı
Ekrem İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu birlikte horon tepti Gündem
Ekrem İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu birlikte horon tepti
Burun kıllarını sakın koparmayın. Öldürebilir Sağlık
Burun kıllarını sakın koparmayın. Öldürebilir
Fatih Terim'in çileden çıktığı anlar. Yunan gazetecinin sorusuna çok sinirlendi Spor
Fatih Terim'in çileden çıktığı anlar. Yunan gazetecinin sorusuna çok sinirlendi
Elazığ’daki krom madeninde 3 yılda 3 işçi hayatını kaybetmiş Gündem
Elazığ’daki krom madeninde 3 yılda 3 işçi hayatını kaybetmiş
Ayak diremek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayak diremek deyimi ne anlama geliyor?
İBB Başkan adayı Murat Kurum: Bu şehrin kayıp yılların hesabını tek tek soracağız Gündem
İBB Başkan adayı Murat Kurum: Bu şehrin kayıp yılların hesabını tek tek soracağız