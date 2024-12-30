Cem Küçük, Devlet Bahçeli'yi doğrudan hedef aldı! Bu yazıdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör sorununun çözümüyle ilgili mesajlar vererek, terör sorununun çözülmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtmişti. Partisinin 22 Ekim’deki grup toplantısında terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik ''Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin DEM Parti Grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini, örgütün lağvedildiği ilan etsin'' çağrısında bulunmuştu.

Devlet Bahçeli

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA SOMUT ADIM ATILDI

Bahçeli daha sonra DEM Parti ile Öcalan’ın yüz yüze görüşmesi gerektiğini belirterek, “Yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz” demişti. Kamuoyunda ve siyaset arenasında birçok tepkiyi de beraberinde getiren bu çağrılar aylar sonra karşılık buldu.

Adalet Bakanlığı’na Öcalan görüşmesi için yazılı başvuruda bulunan DEM Parti’nin talebi kabul edilmiş, DEM Partili Vekiller Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan 28 Aralık’ta İmralı’ya gitmişti.

ÖCALAN 'ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM' DEDİ

İmralı ziyaretinden saatler sonra ise DEM Parti’den “Öcalan'ın yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" şeklinde bir açıklama gelmişti. Öcalan’ın ifadelerine yer verilen açıklamada, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır” denildi.

Cem Küçük

CEM KÜÇÜK'TEN ÇARPICI ÇIKIŞ

Öcalan’ın açıklamaları sonrası Cumhur İttifakı’nın nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, iktidar ve muhalefet cephesinden birçok isim görüşmenin terör sorununu ortadan kaldırmada olumlu bir sonuç doyuramayacağı görüşünü savunuyor.

Bu görüşlerden biri de iktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Cem Küçük’ten geldi. Türkiye gazetesindeki köşesinde DEM Parti-Öcalan görüşmesini değerlendiren Küçük, MHP lideri Bahçeli’nin çağrısının boşa olduğunu yazdı.

Öcalan’ın açıklamasında ‘silah bırakın’ demediğini ifade eden Küçük, “PKK kayıtsız şartsız silah bırakmalı. Dağdaki unsurları gelip teslim olmalı. Suriye’nin doğusundakiler için gerekeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söyledi. Teslim olup silah bırakılırsa gereken olur” ifadelerine yer verdi:

Öcalan’ın Meclis’i işaret ettiğini vurgulayan Küçük, “Meclis ne yapacak? PKK diye bir örgüt kalmaz, silah bırakır, tamam. Yıllardır emeğimizi, paramızı, insanımızı tüketti PKK. Şimdi Amerika ile bir olmuş sınırımızı tehdit ediyorlar” diye yazdı.

"ŞEHİT AİLELERİNE SORULDU MU?"

Öcalan adımının şehit ailelerine sorulması gerektiğini vurgulayan Cem Küçük, şunları söyledi:

“Onlara siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, denildi mi? Topluma soruldu mu? Türk halkının onayını almayan hiçbir şey başarılı olamaz. Birinci Çözüm Süreci’nde toplumun onayı vardı. 'Bir de bu denensin' denildi. Ama şu an öyle bir hava yok. Topluma danışılmayan böyle kritik olaylar geri döner. Zaten terör içeride bitmiş. Başarı elde edilmiş. Türk devleti YPG’ye son uyarıyı veriyor. Kalkıp PKK’ya nefes olacak yeni bir süreci kimse kabul etmez”

Teröristbaşı Öcalan’ın daha net açıklamalar yapması gerektiğini belirten Küçük, “İçi bomboş açıklamalarla bu olmaz. Türk Kürt kardeşlisini bu ülkede kimse bozamaz. PKK başaramadı bunu” dedi.

"ERDOĞAN'IN HABERİ YOK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde “Bizler hükûmeti ve Cumhurbaşkanımızı destekleyen gazetecileriz” diyen Cem Küçük, Öcalan çağrısına ilişkin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’nin açıklamasından haberi yoktu. Yeni bir çözüm süreci olsa kayyum olmaz. Yeni bir çözüm sürecinden kimsenin haberi yok. Bahçeli Öcalan’a çağrısını sürdürecekse Erdoğan’ı bilgilendirmeli. Öcalan’ın Meclis’e gelmesi asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.