Cem Küçük emekli maaşına ve memura yapılacak zammı açıkladı. Asgari ücreti bilmişti

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Cem Küçük emekli maaşına ve memura yapılacak zammı açıkladı. Asgari ücreti bilmişti
İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, 2024 asgari ücret zammını önceden bilmişti. Cem Küçük şimdi de memur maaşı ve emekli maaşının kaç TL olacağını açıklayıp en düşük emekli maaş oranı hakkında tahmin yaptı.

Milli Gazete’nin haberine göre, Cem Küçük 2024 yılında asgari ücretin 17 bin lira olacağını önceden söylemişti. Bu rakam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından da doğrulandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücretin 18 bin lira ve yılda iki kez ödenmesini istediklerini belirtti.

Cem Küçük, asgari ücretin yanı sıra memur ve emekli maaşlarına da zam geleceğini iddia etti. En düşük memur maaşının 31 bin lira, en düşük öğretmen maaşının 39 bin lira, polis maaşının ise 43 bin lira olacağını öne sürdü.

"PİRİM SORUNU ÇÖZÜLECEK"

Küçük, “Bu maaşlar hak edilmiştir. Medya sektöründe de en az bu kadar zam yapılmalıdır.” dedi.

Cem Küçük, emekli maaşlarının da yüzde 50’nin üzerinde artacağını ve en düşük emekli maaşının 11 bin 500 ile 12 bin lira arasında olacağını söyledi. Küçük, “Emeklilerin prim günü sorunu da çözülecektir” diye ekledi.

Cem Küçük, asgari ücreti doğru tahmin etmesinin ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rolü olduğunu da anlattı. Küçük, “Rakamı komisyon 16 bin lira belirlemişti. Ama Erdoğan, Şimşek’e 17 bin liranın maliyetini hesaplatıp onayladı.” dedi.

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