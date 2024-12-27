Cem Küçük, emekliye yapılacak zammı açıkladı! Fırça yemeyi göze aldı…

İşçilerin merakla beklediği yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklanırken, gözler emekliye yapılacak zamma çevrildi Asgari ücretli çalışanlar başta olmak üzere işçi temsilcileri ve muhalefet art arda tepki gösterdi. Vatandaşlar yeni rakamın yeterli olmadığı belirtirken, konuya bir tepki de iktidara yakın gazeteci Cem Küçük’ten geldi.

Türkiye gazetesindeki köşesinde yeni asgari ücreti değerlendiren Cem Küçük, rakamın memnun etmediğini belirtti. Kimsenin bu ücrete iyi demeyeceğinin altını çizen Küçük, emeklilere yapılacak zamma ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN ORAN VERDİ

“AK Parti 2023 ve 2024’te emekliler konusunda sıkıntı yaşadı” diyen Küçük, dar gelirli vatandaşlarının morallerinin epey bozulduğunu savundu. Ay sonu enflasyonun belli olacağını hatırlatan Küçük, “Altı aylık fark yüzde 16-17 olacak gibi. Ama emeklilere biraz daha iyi verilmesi lazım. Şu an en sıkıntıda olan onlar” dedi. Yüzde 16-17’ye ilaveten yüzde 10 daha verilebileceğini aktaran Küçük, “Ya da seyyanen bir rakam emekli maaşlarına eklenebilir. Yoksa emeklilerin sıkıntısı asla bitmez” açıklamasında bulundu.

"AK PARTİ’NİN BİRAZ SOKAĞA BAKMASINDA FAYDA VAR"

Yazısının son bölümünde AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bahseden ve bazı eleştirilerde bulunan Cem Küçük, “Bizler hükûmeti ve Cumhurbaşkanımızı destekleyen gazetecileriz. Ancak hata ve eksikleri söylemek boynumuzun borcu. Sokakta neler olup bittiğini görüyoruz. Yanlışları söylemezsek önce millet bize darılır. O yüzden AK Parti’nin biraz sokağa bakmasında fayda var” ifadelerini kullandı.