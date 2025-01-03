Cem Küçük gözünü kararttı: Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi açıkça hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik “örgüte silah bırakma” çağrısı sonrasının yankıları sürüyor.

Bu gelişmelerin ardından DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı’da Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası siyaset sahnesinde sıcak saatler yaşanırken, sün saat 15.00’te DEM Partili Önder ve Buldan’a Ahmet Türk’ün de katıldığı heyet, MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi.

CEM KÜÇÜK:TÜRK HALKI KABUL ETMEZ

Görüşme siyaset kulislerini hareketlendirirken, yeni süreç endişeleri de beraberinde getirdi. Teröristbaşı Öcalan ve terör örgütü PKK'nın şartsız silah bırakmayacağı tepki çekebilecek gerekçelerin öne sürüleceği iddiaları konuşulurken. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin endişe içerisinde olduğunu vurgulayan Küçük, Devlet Bahçeli ve DEM Parti ile yaptığı görüşmeyi hatırlattı. "Öcalan’ın DEM’lilerle görüşmesi ve sonraki süreç tartışılmaya devam ediyor” diyen Küçük, Öcalan için ortaya atılan iddialara, “Tabii bu süreç, şartlara gelirse ne olur? Teröristbaşına ev hapsi ya da affedilme gibi bir şey olursa bunu Türk halkı kabul etmez” sözleriyle tepki gösterdi.

Küçük, şöyle devam etti: “Türk halkı sokağa çıkıp protesto etmez. Ama sandık önüne geldiğinde gerekeni yapar. Tamam barış olsun, kardeşlik olsun. Ama Öcalan bunu şartsız yapsın. Bir şart olursa bunun anlamı yok. PKK zaten kımıldayacak durumda değil. Ona nefes aldıracak her şey ters teper."

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